SV 09 Staßfurt will sich bei Fans bedanken

Die nächste Hürde überspringen wollen die Landesliga-Fußballer des SV 09 Staßfurt um Nick Unger (oben) am 11. Spieltag der Fußball-Landesliga, Staffel Mitte. Am Sonnabend zu Gast an der Hecklinger Straße ist Rot-Weiß Kemberg.

Foto: Tobias Zschäpe