SV 09 Staßfurt wird vor Rekordkulisse Sechster

Nach einer mehrjährigen Pause wurde wieder das Hallenmasters in Ilsenburg ausgetragen. Daran nahmen neun Teams aus dem Harz und der SV 09 Staßfurt teil.

Ilsenburg/Staßfurt - Insgesamt 987 zahlende Zuschauer, was einen neuen Rekord bedeutete, verfolgten am Sonnabend ein spannendes Turnier, aus dem die Mannschaft des FC Einheit Wernigerode als Sieger hervorging. Im Finale kam es zum Oberliga-Duell gegen Westerhausen. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1 und so musste das Neunmeterschießen den Gewinner bestimmen. Hier setzten sich die Wernigeröder mit 3:2 durch.