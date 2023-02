Wolmirsleben - Am offensichtlichsten wurden die Probleme auf der Torhüterposition, obwohl sich die Situation zwischen den Pfosten durch die Verpflichtung von Jan Moritz Michael eigentlich in der zweiten Saisonhälfte bessern sollte. „Leider hat er sich im Training eine Kapselverletzung zugezogen, so dass uns kein etatmäßiger Torhüter zur Verfügung stand. Jan Moritz wünschen die Mannschaft und ich an dieser Stelle noch einmal gute Besserung“, hielt W./U./T.-Trainer Jan Schumann fest. Die Handschuhe streifte sich stattdessen Ronny Stock über, der reaktiviert wurde und eigentlich in der Offensive zu Hause ist. „Er hat seine Sache gut gemacht“, lobte Schumann.