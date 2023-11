Die Mannschaften des SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun blicken nach Platz zwei und vier zufrieden auf den Saisonstart in der Radball-Verbandsliga zurück.

SV W./U./T. startet in die Verbandsliga

Rene Rath (hinten links) und Gerald Glanz (rechts) sicherten sich Platz zwei für den SV W./U./T. zum Verbandsliga-Auftakt in Colbitz.

Colbitz/Wolmirsleben - Erfolgreich sind die Radballer des SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun in die neue Saison der Verbandsliga gestartet. In der Nordstaffel der geteilten Spielklasse erreichten die beiden W./U./T.-Teams den zweiten beziehungsweise vierten Platz.

Gerade zu Beginn merkte man jedoch, dass zuletzt kaum Training möglich war. Zudem ging Gerald Glanz aus der ersten Mannschaft auch angeschlagen in den Auftaktspieltag. „Mein Knie hat mir zu schaffen gemacht“, verriet er. „Montag und Dienstag war es noch schlimmer, so dass ich überlegt habe, ob ich überhaupt antreten soll.“ Nach ein paar „Übungen“ auf einem normalen Fahrrad entschloss er sich dann aber doch, an den Start zu gehen.

Erste Mannschaft siegt im Vereinsduell

Im vereinsinternen Duell lief die erste Halbzeit noch recht ausgeglichen. „Man kennt sich aus dem Training, da kannst du die anderen kaum überraschen“, so Glanz. Am Ende reichte es für Rene Rath und ihn aber doch noch zum standesgemäßen 3:1-Sieg. „Die Niederlage gegen Colbitz II hat uns das Genick gebrochen“, machte Glanz einen Grund aus, warum es am Ende nicht für den Tagessieg reichte. Schuld waren auch zahlreiche Pfosten- und Lattentreffer, die sich wie ein roter Faden durch den Spieltag zogen. „Insgesamt zehn“, zählte Rath. „Hinzu kamen zwei falsche Anspiele. Wir haben eigentlich super gespielt, aber das war leider ein Wermutstropfen.“

Nach dem kampflosen Sieg gegen die krankheitsbedingt nicht angetretenen Magdeburger, folgte das Duell mit den Lostauern, die neu in der Staffel sind und sich bereits zu diesem Zeitpunkt als einer der Hauptgegner um den Tagessieg herauskristallisierten. „Wir lagen erst zurück, aber dann klappte es besser und wir gewinnen noch recht deutlich“, rekapitulierte Glanz. Ein 6:2 stand letztlich für den SV W./U./T. I zubuche. Somit war klar, dass Glanz/Rath mit einem Sieg zum Abschluss gegen Colbitz I zumindest punktgleich mit den Lostauern wären. Letztlich gewannen sie mit 6:0, aber für Platz eins reichte das dennoch nicht, denn Lostau besiegte den späteren Dritten Colbitz II mit 9:0 und hatten so das beste Torverhältnis der drei punktgleichen Teams an der Spitze.

Heimspieltag in Wolmirsleben

„Aber trotzdem war es letztlich ein guter zweiter Platz bei der ersten Mannschaft und ein guter vierter Platz für die zweite Mannschaft“, zog Rath ein zufriedenes Fazit. Die Zweite, bestehend aus Florian Lotzing und Daniel Helminski, holte nach der Niederlage im Vereinsduell sechs Punkte durch Siege gegen Colbitz I (9:2) und die abwesenden Magdeburger (5:0).

Weiter geht es planmäßig am 2. Dezember in der Sporthalle Gneisenauring der Landeshauptstadt. Der Ball rollt dann wieder ab zehn Uhr. Der Heimspieltag des SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun findet zum Saisonabschluss am 16. März in der Wolmirsleber Sporthalle statt.