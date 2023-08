Cedric Merker (Zweiter von links) und der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun blicken auf einen erfolgreichen Saisonauftakt zurück. In einem spannenden Spiel beim SV Altenweddingen überzeugten sie spielerisch und kämpferisch und setzten sich mit 3:1 durch.

Altenweddingen/Wolmirsleben - Allerdings mussten die Gäste eine zerfahrene Anfangsphase überstehen. „Schon nach zwei Minuten war Altenweddingen das erste Mal frei vor unserem Tor und hätte in Führung gehen können“, erinnert sich W./U./T.-Trainer Jan Schumann. „Wir haben gegen kompakte Altenweddinger schwer ins Spiel gefunden.“ So war dieses in der Anfangsphase keine fußballerische Offenbarung und wenig ansehnlich.