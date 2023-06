Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Güsten - Es sorgte sicherlich für einige Überraschungen, als der ESV Lokomotive Güsten im Sommer 2022 gleich zwei Mannschaften für den Neustart in der 2. Kreisklasse anmeldete. Immerhin gab es in der vorherigen Spielgemeinschaft mit Warmsdorf immer wieder Personalmangel. Doch ein Jahr später kann man sagen: Trainer Raik Götzinger und der Verein haben alles richtig gemacht. Lediglich dreimal in 25 Spielen der Haupt- und Aufstiegsrunde musste sich das Lok-Team geschlagen geben. So geht der Blick gleich wieder nach oben.