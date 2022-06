Unseburger holen Tagessieg ohne Niederlage

Magdeburg/Unseburg - Eigentlich war geplant, dass die Unseburger, die nach der Fusion im Frühjahr künftig unter der Fahne des SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun an den Start gehen, mit zwei Teams in die Landeshauptstadt reisen. Florian Lotzing und Daniel Helminski mussten jedoch krankheitsbedingt absagen, so dass nur fünf Teams anwesend waren. Die Spiele gegen Unseburg II wurden jeweils mit 5:0 Toren für den Gegner gewertet. Das Team musste folglich mit dem sechsten Platz vorlieb nehmen.