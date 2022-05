Unseburger Radballer verteidigen Verbandsliga-Tabellenführung

Wolmirsleben - Für Gerald Glanz, der gemeinsam mit Rene Rath die erste Mannschaft des Gastgebers stellte, war dies jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. „Es hat diesmal in mehreren Spielen nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben“, gab er unumwunden zu. „Wir hatten aber streckenweise auch Pech, beispielsweise mit Pfostenschüssen.“