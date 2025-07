Tizian Zögers erste Teilnahme an Deutscher Meisterschaft in Ulm

Der Staßfurter Tizian Zöger will am Freitag bei seiner ersten Deutschen Meisterschaft überzeugen.

Ulm. - Bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U16 in Ulm will er im Diskuswurf und Kugelstoßen zeigen, was in ihm steckt. Doch nicht nur sportlich steht er vor einer entscheidenden Weichenstellung.