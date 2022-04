Wacker Westeregeln gewinnt Heimspiel gegen Oebisfelde II

Westeregeln - Am Ende wurde es doch noch einmal hektisch. Nachdem die Wacker-Handballer die Oebisfelder Reserve über weite Strecken im Griff hatte, half ihnen in der Schlussphase auch das nötige Quäntchen Glück, die knappe Führung über die Zeit zu bringen. Westeregelns Spielertrainer Marcel Pufahl gestand: „Nach der Roten Karte für Jimmy Klockmann und der verletzungsbedingten Auswechslung von Andy Beinhoff hat uns die Offensivkraft ein bisschen gefehlt. Da war schon ein kleiner Bruch in unserem Spiel zu sehen.“ Dass es dennoch reichte, um mit den ersten Punkten der noch jungen Saison auf den achten Tabellenplatz zu springen, lag auch daran, dass sich die Gäste mit insgesamt drei Roten Karten immer wieder selber schwächten.