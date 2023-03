Die Verbandsliga-Handballer von Wacker Westeregeln konnten mit dem SV Irxleben das nächste Topteam schlagen. Am Ende stand ein 36:33 (18:19) auf der Anzeigetafel.

Jimmy Klockmann (im Wurf) und Wacker Westeregeln haben in Irxleben das nächste Spitzenteam geschlagen.

Irxleben/Westeregeln - „Wir können jede Mannschaft in der Liga schlagen, wenn wir unsere Leistung abrufen“, hatte Marcel Pufahl, Trainer von Handball-Verbandsligist Wacker Westeregeln, im Laufe der Saison immer wieder betont. Dafür erbrachte seine Mannschaft beim SV Irxleben erneut den Beweis. Der 36:33 (18:19)-Erfolg war bereits der zweite Sieg gegen einen bis dahin Tabellenzweiten in Folge, nachdem in der Vorwoche Seehausen geschlagen wurde.