Wackers durchwachsener Auftakt

Westeregeln - Marcel Pufahl hatte den Liveticker am Sonnabend fest im Blick. Privat verhindert, konnte der Spielertrainer das Auftaktspiel seines SV Wacker gegen die Gäste aus Biederitz nicht in der Sporthalle verfolgen, war aber dennoch immer auf dem neusten Stand, wie dieser sich am ersten Spieltag der Nord-Staffel schlug. Bis zur Pause konnte er mehr als zufrieden sein. Seine Mitspieler schienen das umzusetzen, was sie sich vorher vorgenommen hatten. Doch am Ende sollte es anders kommen.