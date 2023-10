Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Westeregeln - Nach jedem Angriff machte Christopher Gorges die wichtigen Meter zurück in die eigene Spielhälfte, um die gegnerischen Aktionen zu unterbinden. Bei jedem Mal verzog er mehr das Gesicht. Das umkämpfte Verbandsliga-Derby der „Handball-Dörfer“ Westeregeln und Langenweddingen forderte in den Schlussminuten immer mehr Tribut von den Spielern beider Teams. Doch Wackers aktueller Toptorjäger wusste nicht nur in der Offensive zu überzeugen, sondern packte auch in der Deckung bis zur Schlusssirene zu. Auch dank dieses Einsatzes, den alle Westeregelner an den Tag legten, gelang am Ende der 27:26 (15:13)-Derbysieg und die Verteidigung der Tabellenspitze in der Handball-Verbandsliga, Staffel Nord.