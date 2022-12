Westeregeln steht vor schwierigem Jahresabschluss

Um einen gelungenen Jahresabschluss geht es am Freitagabend für die Verbandsliga-Handballer von Wacker Westeregeln im Nachholspiel beim BSV 93 Magdeburg.

Magdeburg/Westeregeln - Leicht wird die Aufgabe nicht, denn die Magdeburger sind aktuell Tabellenzweiter und können mit einem Sieg an die Tabellenspitze der Verbandsliga zurückkehren. Über die Rollenverteilung vor dem Duell gibt es keine zwei Meinungen, zumal das neu gewonnene Selbstvertrauen der Westeregelner nach vier Siegen in Folge in der Vorwoche durch die Derbypleite einen herben Dämpfer bekam.