Westeregeln - Die „Goldene Peitsche“ ist die höchste Auszeichnung, die der Landesverband der Reit- und Fahrvereine Sachsen-Anhalt vergibt. Es ist ein Preis, der nicht häufig vergeben wird, umso höher ist der Wert für diejenigen, die ihn erhalten. Und so war auch Norbert Girke anzumerken, wie viel ihm diese Auszeichnung bedeutete, die er am Sonntag, dem letzten Tag des diesjährigen Herbstturniers in Westeregeln erhielt. „Er ist jemand, der nie großes Aufsehen um sich macht, aber immer zur Stelle ist, wenn es etwas zu tun gibt“, sagt Andrea Ackermann, Vereinschefin des RFV Westeregeln, über das langjährige Mitglied.