Westeregeln - Ob Indianer, Einhorn, Batman oder Eisprinzessin „Elsa“ – zahlreiche bekannte Namen waren am vergangenen Wochenende und vor allem am Sonntag auf dem Reitplatz des RFV Westeregeln vertreten. „Es hat sich offensichtlich herumgesprochen, dass zu Pfingsten immer etwas in Westeregeln los ist“, freute sich auch Vereinschefin Andrea Ackermann. Und auch wenn es sich bei den erwähnten Persönlichkeiten letztlich „nur“ um Teilnehmer am Kostümspringen handelte, boten sie auch den Gästen einiges, die weniger für den Sport und mehr für ein geselliges Beisammensein gekommen waren. „Für alle war etwas dabei.“

