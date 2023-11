Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Westeregeln/Borne - Am 24. März 2018 ging es zum bis dato letzten Mal heiß her zwischen den Handballern von Germania Borne und Wacker Westeregeln. Die Gastgeber in der Wolmirsleber Sporthalle standen mit dem Rücken zur Wand, waren abgeschlagener Tabellenletzter. Schützenhilfe vom Ortsnachbarn, der seinerzeit im gesicherten Mittelfeld stand, würde es aber keine geben, machte der damalige Wacker-Co-Trainer Rene Loewe klar: „Dafür ist die Rivalität zu groß.“ Diesen Worten ließen die Grün-Weißen Taten folgen und gewannen deutlich mit 38:23. Am Ende der Saison stieg Borne ab.