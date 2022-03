ZLG Atzendorf erfolgreich

Atzendorf - Für einen Augenblick wurde es laut, als Schiedsrichter Sebastian Knick das Kreisderby abpfiff. Kurz platzte aus den Spielern das heraus, was sich an Druck in den vorherigen 90 Minuten angestaut hatte. Die Mitspieler wurden abgeklatscht, teilweise sogar tröstende Worte für den Gegner gefunden. Doch dann wollten beide Teams den Platz schnellstmöglich verlassen. Unzufrieden waren Gastgeber und Gäste angesichts der gezeigten Leistung.