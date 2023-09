E-Rezept kommt in Stendal in Fahrt - allmählich

Seit Anfang Juli können Kunden ihr elektronisches Rezept, kurz E-Rezept, mit der Versichertenkarte in der Apotheke einlösen. Wie ist das neue Angebot in Stendal und Umgebung angelaufen, was sagen Ärzte und Apotheker?