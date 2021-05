Hasselaner Triathlon-Club plant mit 100 Teilnehmern

Hasselaner Triathlon-Club steigt in die Wettkampforganisation für den Altmark-Triathlon ein

Der Triathlon in Wischer wird vorbereitet.

Wischer - Frank Kowar

Der Countdown läuft. Der Hasselaner Triathlon-Club hat sich entschieden, in die weitere Wettkampforganisation zum Altmark-Triathlon einzusteigen.

„Uns ist bewusst, dass viele von euch lange auf einen Wettkampf warten, doch muss an dieser Stelle auch gesagt werden, dass wir in diesem Jahr nicht das gewohnte Paket anbieten können. Das wird sowohl die Teilnehmerzahlen, die Anzahl der Wettkämpfe sowie die Organisation betreffen“, so der Verein auf seiner Facebook-Seite.

Voraussichtlich Mitte Juni werden die Organisatoren die Anmeldung für einen Wettkampf Jedermann/Sprint-Distanz (750 Meter/29 Kilometer und 5 Kilometer) mit etwa 100 Startplätzen online stellen.

Daran können dann sowohl Startpass-Inhaber als auch Freizeitsportler teilnehmen. Alle anderen Distanzen wird es in diesem Jahr nicht geben. Der Verein freut sich bereits, die etwa 100 Teilnehmer am 10. Juli begrüßen zu können.

Die Startplätze, das ist klar, werden weggehen, wie heiße Semmeln.