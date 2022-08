Kopfballtreffer entscheidet Derby in der Landesliga

Am ersten Spieltag der Fußball-Landesliga, Staffel Nord, hat sich der SSV Havelwinkel Warnau auf eigenem Platz gegen den TuS Wahrburg 1:0(1:0) durchgesetzt.

Warnaus Ricardo Hain im Lufkampf mit Wahrburgs Keeper Cedric Schmidt und Martin Köhn. Hans Büchner (hinten) schoss das goldene Tor per Kopfball für sein Warnauer Team.

Wahrburg - In diesem Derby der beiden Mannschaften aus dem Landkreis Stendal ging es von Beginn an hoch her.