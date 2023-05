Der 1. FC Lok Stendal hat in der Fußball-Verbandsliga das Verfolgerduell hinter der Spitze gegen den SV Dessau 05 mit 1:0 verdient gewonnen.

Lok Stendal fährt Sieg in Unterzahl ein

Stendal - Den entscheidenden Treffer erzielte Denys Vyrych per Elfmeter nach 35 Minuten. Nach einer Roten Karte für Steven Schubert spielte Stendal eine Hälfte in Unterzahl, ließ bis in die Nachspielzeit gar nichts zu und verdiente sich mit dem nötigen Glück den Dreier.