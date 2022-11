Lok Stendal reist zum Verfolgerduell

In der Fußball-Verbandsliga ist durch die Landespokalspiele ein etwas reduziertes Programm angesetzt. So hat Saxonia Tangermünde spielfrei.

Nils Breda (links) erzielte in der Vorwoche gegen Bitterfeld-Wolfen den Treffer zum 2:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Stendal/Tangermünde - Der 1. FC Lok Stendal tritt hingegen am morgigen Sonnabend beim SV Dessau 05 an. Die Partie im Stadion am Schillerpark (Ringstraße 51) wird um 14 Uhr von Schiedsrichter Tino Hanke angepfiffen. Ihm assistieren Christopher Hanke und Stefan Cordes.