Maßbiergaudi in der Kaiser- und Hansestadt Tangermünde

Mit einer tollen Stimmung startete am Sonnabend die fünfte Auflage des Tangermünder Oktoberfestes – bekannt als „Maßbiergaudi – Karamba Nr. 5“. Viele Showeinlagen machten den Abend zu einem Erlebnis.

Tangermünde - Herbstzeit ist auch in Tangermünde Oktoberfestzeit. Noch nicht lange. Doch seit fünf Jahren gibt es dieses Fest mit bayerischen Wurzeln auch in dem Städtchen an der Elbe. Die Mitglieder des Tangermünder Carnevalvereins (TCV) haben es für sich entdeckt und für die Öffentlichkeit seitdem organisiert.