Pogromnacht: Tangermünder erinnern einmal anders

Eine weiße Rose und Steine als Zeichen der Erinnerung und des Nichtvergessens werden am Mittwochabend auf einem Grabstein auf dem jüdischen Friedhof in Tangermünde abgelegt.

Tangermünde - Nur noch wenige Menschen wird es geben, die den 9. November 1938 und das, was danach kam, bewusst miterleben mussten. Und dennoch wird zumindest in Tangermünde nicht vergessen, was in jener Nacht im November 1938 begann und über Jahre folgte. Hier wird derer gedacht, die litten und starben. Jung und Alt sind im Moment des Gedenkens vereint.