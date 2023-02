Der Auftakt nach der Winterpause ist missglückt. Am Sonnabend hat Saxonia Tangermünde in der Fußball-Verbandsliga das Heimspiel gegen den SSV Gardelegen 1:3 (1:2) verloren.

Saxonia Tangermünde: Am Ende geht alles schief

Gardelegens Florian Scheinert (links) war der überragende Mann auf dem Platz. In dieser Szene behauptet er das Leder vor Andriy Zaporoshchenko und Jonas Lehmann (Mitte).

Tangermünde - Am Ende war der Sieg für die Gäste verdient. Saxonia blieben nur lange Gesichter. Die Elbestädter haben das zweite Altmarkderby (nach dem Verbandsliga-Eröffnungsspiel im Sommer gegen Lok Stendal) verloren, den Auftakt nach der Winterpause in den Sand gesetzt und am Ende auch noch eine Rote Karte gegen Torwart Tim-Ole Runge (Notbremse gegen Florian Scheinert) gefangen. Er wird jetzt eine Sperre bekommen.