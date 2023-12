Sie ist eines der bekanntesten Gesichter in der Einkaufsmeile in Stendal: Anke Elisabeth Sievert führte jahrzehntelang erfolgreich einen Modeladen in der Hansestadt. Nun ist dieser verkauft.

Schluss nach 30 Jahren - So geht's weiter mit dem Modegeschäft in Stendal

Anke Elisabeth Sievert setzt sich beruflich und bildlich gesprochen zur Ruhe. Nach knapp 30 Jahren hat sie ihren Modeladen in Stendal verkauft. Die gute Nachricht: Das Geschäft in der Breiten Straße 23 wird weitergeführt.

Stendal - Es sind nur wenige Worte, die doch so viel sagen: „Und hinterm Horizont geht’s weiter.“ Zu lesen an der Schaufensterscheibe in der Breiten Straße 23. Anke Elisabeth Sievert, eine der bekanntesten Geschäftsfrauen in der Stendaler Innenstadt, nimmt ihren sprichwörtlichen Hut. Nach knapp 30 Jahren hat sie ihren Laden verkauft. Am 30. Dezember schließt sie als Chefin zum letzten Mal die Tür zu.