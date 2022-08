SG Einheit Stendal erwartet Spitzentennis

Am Wochenende und auch in den nächsten Wochen fliegen im Tennispark von Einheit Stendal die Bälle bei einigen Turnieren und Aufstiegsspielen über das Netz.

Stendal - Zunächst stehen die 21. B&K Altmark-Open an. Die M&S-Senior-Open sind dann für den 3./4. September terminiert. Anschließend kämpfen die Teams der Herren 30 und 50, sowie der Damen 50 in Aufstiegsspielen gegen starke Gegner um den Aufstieg in die Ostliga.