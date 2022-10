Politik und Verwaltung Tangermündes Bürgermeister ist seit 100 Tagen im Amt

Heute vor 100 Tagen übernahm Steffen Schilm (parteilos) als Bürgermeister der Stadt Tangermünde das Zepter. Wie fühlt es sich an, die Kaiser- und Hansestadt zu leiten? Was hat er in den gut drei Monaten erlebt?