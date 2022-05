TuS Wahrburg erlebt ein Debakel

Der Anfang vom Ende: Michael Runge geht in den Zweikampf. Am Ende dieser Szene gibt Schiedsrichterin Silke Galetzka zum Entsetzen der Wahrburger Elfmeter für Börde.

Wahrburg - Die Begegnungen der vier Mannschaften aus dem Landkreis Stendal haben am Sonnabend hervorragend begonnen. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark (in Ummendorf), der SSV Havelwinkel Warnau (in Ottersleben) und Saxonia Tangermünde (in Schönebeck) gewannen jeweils ihre Auswärtsspiele. Und das jeweils 2:0.