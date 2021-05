VfL-Fußballschule beim Möringer SV

Die Fußballschule des VfB Wolfsburg hat in der Pappelarena des Möringer SV ein dreitägiges Trainingscamp veranstaltet.

Möringen - Aufgrund der aktuellen Lage müssen Kinder derzeit immer noch auf so vieles verzichten. Keine Schule, keine Freunde treffen und kein regelmäßiges Training in den Vereinen.

Kinder brauchen Bewegung, Spiel und Spaß, aber vor allem soziale Kontakte. Schwierig, diese Wünsche und Bedürfnisse vom heimischen Wohnzimmer aus zu erfüllen. Das weiß auch der Bundesligist VfL Wolfsburg und bot seinen Partnervereinen kurzer Hand ein dreitägiges Pfingstferien-Camp in ihren Heimatorten an. Diese großartige Gelegenheit, den Kindern ein kleines Stück „Normalität“ zurückzugeben, konnte und wollte sich der Möringer SV nicht nehmen lassen. Das Pfingstferiencamp fand sofort überragenden Zuspruch.

Michael MeineltFußballbegeisterte Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren konnten unter professionellen Bedingungen in Möringen trainieren. Die drei qualifizierten Trainer, Martin Gödecke, Anne Lehmann und Paul Werner, der VfL-Fußballschule, machten dies möglich und ließen sich so einige neue Tricks für die Kinder einfallen. Am Ende des ersten Trainingstages erhielt jeder Teilnehmer eine original Nike Trainingsausstattung (Hose, Stutzen, Trikot) des Erstligisten sowie eine Trinkflasche und weitere kleine Überraschungen.

Es wurde in festen Fünfergruppen mit je 10 Kindern gleichzeitig (fünf pro Platzhälfte) für je 75 Minuten trainiert. Selbstverständlich unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Hygieneregeln des Vereins und des Landkreises Stendal.

Das Camp zählte insgesamt 37 teilnehmende Kinder aus unterschiedlichsten Vereinen. Der Möringer SV freute sich aber nicht nur über diese großartige Resonanz, sondern auch über die Disziplin aller Kinder auf und neben dem Platz sowie über die Freundlichkeit aller Eltern und Großeltern, welche ihre Kinder leider nur sehr kurz abholen und zum Training bringen durften. Die Hygieneregeln ließen keine Zuschauer am Spielfeldrand zu.

Der Möringer SV bedankt sich beim VfL Wolfsburg für die hervorragende und professionelle Durchführung des Trainingscamps und freut sich auf noch viele Weitere.

„Was möglich ist, werden wir für die Kinder möglich machen“, so MSV-Jugendleiter Michael Meinelt.

In kleinen Gruppen wurden unter anderem Dribbelparcours durchgeführt. Foto: Nadine Meinelt

Torschussübungen gehörten zum Trainingscamp in der Pappelarena dazu. Foto: Nadine Meinelt