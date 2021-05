Brandecker: Ein erfolgreiches Leben für die Leichtathletik

Schönstes Erlebnis als Sportler:

Ich habe bereits im Alter von sechs Jahren mit der Leichtathletik angefangen und bin bis heute aktive Läuferin. Nach so vielen Jahren sind natürlich unzählige Wettkämpfe zusammengekommen. Da fällt es schwer, aus den vielen schönen Erlebnissen nur eins hervorzuheben. Daher möchte ich mehrere „magische Momente“ meiner bisherigen Karriere teilen. Das größte Erlebnis meiner Jugendzeit war der Start beim 1. Ägypten-Marathon in Kairo, den ich 1994 gemeinsam mit elf laufverrückten Harzern erleben durfte. Der erste Urlaub ohne Eltern, der erste Flug, ein neuer Kontinent – und ich wurde als damals 17-jährige Athletin Dritte bei den Frauen über die zehn Kilometer. Und wann erlebt man schon mal eine Siegerehrung auf einem Kamel. Auch das war eine Premiere.

Im Nachwuchsbereich konnte ich mich nach mehreren vergeblichen Versuchen erstmals für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Dieses Rennen im Bremer Weserstadion, als ich über 1.500 Meter meine Bestzeit um fünf Sekunden steigerte, die Norm deutlich unterbot und damit Bronze holte, bleibt unvergessen. Nur ein Jahr später schaffte ich bei der „Deutschen“ als Siebte über die 5.000 Meter sogar den Sprung auf das „Treppchen“ der besten Acht. Und das bei strömenden Regen, das absolut nicht mein Wetter ist.

In diesen beiden Jahren 1997 und 1998 erlebte ich gemeinsam mit der Studentenauswahl der Universität Hamburg den EKIDEN-Lauf in Japan. Diese fremde Kultur, die Hingabe der laufbesessenen Japaner, der Kontakt zu Läuferinnen der Deutschen Nationalmannschaft. Das waren unbeschreibliche Momente, von denen ich lange zehren konnte und die meine sportliche Entwicklung mit geprägt haben.

Seit 2006 bin ich im Seniorenbereich aktiv und habe mehrere Medaillen bei Deutschen Meisterschaften errungen. Das schönste Erlebnis bleibt wohl der erste Meistertitel, den ich 2009 in St. Wendel über 5.000 Meter holte. Und das nur ein Jahr nach der Geburt meines zweiten Kindes.

International gehörte das Jahr 2014 zu meinem bisher schönsten und erfolgreichsten. Im März war ich erstmals bei einer Weltmeisterschaft dabei. Krank und ohne große Erwartungen nach Budapest gereist, wurden wir im Crosslauf Vizeweltmeister mit der Mannschaft. Das war so unfassbar und gleichzeitig meine erste internationale Medaille. Im Sommer konnte ich das ganze mit dem Europameistertitel über 5.000 Meter in Izmir noch krönen. Dieser Moment, wenn man ganz oben steht und die deutsche Nationalhymne gespielt wird, das ist Gänsehaut pur und entschädigt für die unzähligen Trainingsstunden.

Nicht unerwähnt lassen ich den Sieg 2011 beim Läuferzehnkampf (zehn Laufdisziplinen von 60 Meter bis 10.000 Meter an vier Tagen) lassen. Das ist eine Grenzerfahrung, die man als Läufer einfach erlebt haben muss.

Schönstes Erlebnis als Zuschauer:

Als sportbegeisterter Mensch habe ich schon viele Sportarten live erlebt. Zu den Highlights gehören Fußball-Bundesligaspiele von Bayern München in Berlin oder München sowie ein Eishockey-Heimspiel der Berliner Eisbären in der Mercedes-Benz-Arena. Die Stimmung war einzigartig und unbeschreiblich. Gern erinnere ich mich auch an die Friedensfahrt in Wernigerode zurück.

Natürlich schlägt mein Herz am meisten für die Leichtathletik. Ich habe mehrere Deutsche Meisterschaften live verfolgt. Der schönste Moment war die Europameisterschaft 2018 im eigenen Land. Die großartige Kulisse im Olympiastadion und auf der europäischen Meile bleibt ewig in Erinnerung.

Neben meiner aktiven Laufbahn engagiere ich mich schon viele Jahre als Trainerin beim Harz-Gebirgslaufverein, unter den Schützlingen sind auch unsere beiden Kinder. Daher habe ich schon unzählige schöne und unvergessene Momente an der Tartanbahn erlebt. Man fiebert von der Seite mit, das Herz schlägt bis zum Hals und der Adrenalinspiegel steigt. Es ist manchmal schlimmer als bei eigenen Wettkämpfen und wird immer zu einem emotionalen Erlebnis.

Spontan fällt mir der Weitsprung-Krimi unserer Tochter Lea bei der Hallen-Bereichsmeisterschaft in Magdeburg 2018 ein. Sie sprang erstmals über fünf Meter und führte, wurde im letzten Versuch überholt, konterte aber erneut und gewann mit 5,08 Meter. Das war eine echte Zentimeterentscheidung.

Ebenso gut ist mir der unfassbare 800 Meterlauf von Pauline Dieckmann bei der Mitteldeutschen Meisterschaft 2019 in Mittweida in Erinnerung. Sie steigerte sich um fünf Sekunden, führte sogar 200 Meter vorm Ziel, ehe sie am Ende als Zweite nur knapp die Norm für die Deutsche Meisterschaft verpasste. Ausgepumpt lag Pauline im Ziel, glücklich und enttäuscht zugleich, da hatte selbst ich Tränen in den Augen.

Ähnlich dramatisch war der erste 800 m-Lauf unseres Juniors Erik beim Ostseepokal in Rostock. Enttäuscht vom Sprintfinale rannte er sprichwörtlich wie der Teufel los, der große Vorsprung schwand in der zweiten Runde, mit letzter Kraft rettete er sich ins Ziel und gewann. Es hätte keinen Meter weiter gehen dürfen.

So könnte ich noch viele weitere tolle Momente aufzählen. Am Ende ist man glücklich und stolz, wenn die Athleten freudestrahlend auf dem Siegerpodest stehen oder ihre Ziele erreicht haben. Dann hat man vieles richtig gemacht und wird für die Mühen belohnt.