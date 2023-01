Kurzer Prozess für georgischen Ladendieb

Ein Mann stiehlt eine Flasche aus dem Spirituosenregal eines Lebensmittelmarktes (Symbolbild). So ähnlich hat es ein Georgier in einem Baumarkt in Wernigerode mit Werkzeug versucht. Das Personal sowie Polizei und Justiz haben ihn gemeinsam ausgebremst und in die Schranken verwiesen.

PantherMedia / Sergiy Tryapitsyn