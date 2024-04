ERNÄHRUNGSWISSENSCHAFT Ratgeber: Ex-Wernigeröderin gibt Tipps zu Nervennahrung und psychischer Gesundheit

Ihr Abitur hat sie in Wernigerode abgelegt, inziwschen lebt Lara Opfermann in Braunschweig. Nach „Fettkiller – so geht abnehmen richtig!“ hat sie mit „Hallo Psyche, hier ist dein Darm“ ihr zweites Buch veröffentlicht. Diese Tipps gibt sie.