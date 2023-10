Wernigerode. - Wernigerode ist attraktiv und touristenfreundlich. Übernachtungsgäste zahlen Kurtaxe, erhalten dafür das Wernigerode-Ticket, fahren kostenlos Bus im Harz und genießen in Wernigerode und der Region in vielen Freizeiteinrichtungen Rabatte – unter anderem in Schierkes Arena, im Miniaturenpark oder im Harzmuseum. Im Gegensatz zu den Einheimischen. Ist das gerecht?

Nein, findet Linke-Stadtrat Thomas Schatz. Immer wieder würden sich Wernigeröder an ihn wenden, die sich daran stören. „Zum Beispiel bei der Feuerstein-Arena“, so Schatz zur Volksstimme. Einheimische, die aufs Auto verzichten, müssten den Bus nach Schierke zahlen und den „hohen Eintritt“ in die Arena. „Da sind Gäste deutlich besser gestellt.“

Weit über eine Million Übernachtungen zählt Wernigerode jährlich, ist damit in der Harzregion Spitze. Dazu kommen mehrere Millionen Tagesgäste pro Jahr. „Natürlich profitiert Wernigerode vom Tourismus. Aber die Einwohner tragen auch die Last, müssen mit höheren Mieten und der Verkehrsbelastung in der Stadt leben“, argumentiert Schatz. „Da ist es schwer zu vermitteln, dass sie dazu durch höhere Eintrittspreise belastet werden.“

Dass die Übernachtungsgäste täglich drei Euro Kurtaxe löhnen, lässt Schatz nicht gelten. „Mit der Kurtaxe wird die touristische Infrastruktur finanziert. Das machen die Wernigeröder auch – mit ihren Gebühren und Steuern.“ Tagesgäste, die nicht kurtaxpflichtig, sind, seien dagegen außen vor – und nutzten die touristische Infrastruktur aber ebenfalls .

Linke-Politiker schlägt 50 Cent Ermäßigung für Wernigeröder vor

Deshalb will Schatz Gäste mit Wernigerode-Ticket und Einwohner gleichstellen. „Ich will niemandem etwas wegnehmen“, betont er. Übernachtungsgäste sollten ihre Rabatte weiter bekommen. „Doch die Wernigeröder, die sich das ganze Jahr an der Finanzierung der Angebote beteiligen, zahlen dann auch 50 Cent weniger.“ Tagesgäste und Auswärtige dagegen nicht. „Damit beteiligen wir sie stärker an der Finanzierung der touristischen Infrastruktur.“

Zuerst will Schatz das für die Schierker Arena durchsetzen, mit deren Gebühren sich der Stadtrat aktuell befasst. Aber nur als ersten Schritt. „Wir fassen demnächst noch andere Gebührensatzungen an. Es empfiehlt sich, dies strukturell zu ändern.“ Beispielsweise im Harzmuseum, in der Schwimmhalle oder im Bürgerpark.

Eine Idee, mit der sich andere Stadträte durchaus anfreunden könnten, wie sich in der Diskussion im Finanzausschuss gezeigt hat. Die Stadtverwaltung aber sieht sich damit vor Probleme gestellt. Es sei zu aufwendig für das Arena-Personal, noch den Personalausweis der Wernigeröder kontrollieren zu müssen, hieß es.

Auch die Kurkarten der Übernachtungsgäste müssten kontrolliert werden, warf Ilja Schicker (Bunte Liste, bunte Stadt) ein. Und Schatz: „Die Arena bricht nicht zusammen, nur weil die Leute dann ihren Ausweis zeigen müssen.“

Gegenwind gibt es zudem von Wernigerodes Cheftouristiker Andreas Meling. Man dürfe nicht vergessen, dass mit den etwa drei Millionen Euro, die die Stadt jährlich an Kurtaxe einnehme, die „gesamte Veranstaltungstätigkeit der Stadt“ finanziert werde. „Dafür wird kein einziger Euro Steuergeld verbraucht“, so der Chef der Wernigerode Tourismus GmbH zur Volksstimme. „Wir haben so viele Veranstaltungen in der Stadt, der Bus fährt im 30-Minuten-Takt, weil es so viele Touristen gibt“, sagt Meling. „Die Einwohner profitieren davon, ohne etwas zu bezahlen.“

Thales Bodetal-Therme macht es vor - Einwohner zahlen seit 2019 weniger

Dass eine Regelung – wie sie Schatz vorschwebt – durchaus funktionieren kann, beweist die Bodetal Therme Thale. Kurtaxzahler und Bewohner des Harzkreises erhalten dort Ermäßigung. Das Bad gehört der Stadt Thale, betrieben wird es von der städtischen Freizeitanlagen Betriebsgesellschaft (FAB). „Die Regelung gilt seit 2019 – seit der Übernahme durch uns“, sagt FAB-Geschäftsführer und Chef der Bodetal Tourismus GmbH, Ronny Große.

Damals sei das Image der Therme durch die Insolvenz des Vorbetreibers bei den Thalensern nicht sehr gut gewesen, so Große gegenüber der Volksstimme. „Außerdem sahen wir es als Entgegenkommen an die Einwohner, die Therme auch als ihr Wellnessangebot wahrzunehmen.“ Und das mit einem positiven Effekt. „Wir haben stabile Stammgastzahlen erreicht und freuen uns immer wieder, neue Gäste auch aus der hiesigen Umgebung begrüßen zu können.“

Das letzte Wort hat Wernigerodes Stadtrat. Am 2. November wird über den Vorschlag von Thomas Schatz abgestimmt.