Stark besetztes Nachwuchsturnier beim TC Wernigerode

Wernigerode - „Es war und ist uns eine Herzensangelegenheit, neben den Harzer-Volksbank-Open für die Aktiven im Sommer, auch für den Jugend- und Nachwuchsbereich ein ambitioniertes Turnierformat mit DTB-Ranglistenwertung an den Start zu bringen – wie nach zwei Jahren Pause und angepassten Hygienebedingungen der Zuspruch in diesem Jahr sein würde, war für uns jedoch mit vielen Fragezeichen versehen“, so die Sport- und Jugendvorstände Matthias Carius und Mario Raspe.