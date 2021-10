TC Wernigerode arbeitet mit Verband an Zukunftsideen

Wernigerode - Marco Heide

Bestehende Strukturen prüfen, zukünftige Perspektiven diskutieren und Ideen für die weitere Entwicklung des Vereins herausbilden. Der Tennisclub Wernigerode hat in einem sehr intensiven Austausch mit der Vereinsberatung des Tennisverbandes Sachsen-Anhalt nicht nur seinen gegenwärtigen Zustand analysiert, sondern auch weitere Anregungen für die weitere Vereinsarbeit eruiert. „Es war uns eine Freude, Maximilian Pefestorff vom TSA zu empfangen, um mit ihm konstruktiv über unseren Verein zu sprechen“, fand das Vorstandsteam lobende Worte nach der mehr als vierstündigen Analyse im Clubraum des Vereins.

Im ersten Beratungsgespräch lag der Schwerpunkt zunächst in der Auswertung der Ergebnisse aus der Detail-Analyse, die der Verein in Form eines Fragebogens im Vorfeld ausgefüllt hatte. Durch den Vergleich mit umliegenden oder ähnlich strukturierten Vereinen erhielten die Teilnehmer einen guten Überblick über die aktuelle Situation des Vereins. „Wir haben viele Bereiche des Vereins auswerten können, sodass wir ein gutes Gesamtbild über die Vereinssituation erhalten konnten“, wusste auch Sportwart Matthias Carius den Mehrwert der Beratung zu schätzen.

Die Auswertung der Ergebnisse zeigte zwar, dass der Tennisclub von der Tiergartenstraße in vielen Bereichen gut aufgestellt ist, dennoch stellten sich im Laufe des Beratungsprozesses auch interessante Möglichkeiten heraus. Abschließend trug das Vorstandsteam in einer SWOT-Analyse einige Erkenntnisse aus der Analyse zusammen und skizzierte in einer weiteren Analyse das Image des Vereins. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in einem zweiten Beratungstermin im kommenden Jahr vertieft werden. Dazu plant der Verein unter anderem eine Mitgliederbefragung, um sich ein breites Meinungsbild einzuholen.

Im Rahmen der Vereinsberatung nutzte Maximilian Pefestorff in der Funktion des Vizepräsidenten Sport die Gelegenheit, um einerseits die Mannschafts-Landesmeister des Vereins zu ehren und andererseits dem Vereinsvorsitzenden Michael Baumgarten einen Scheck zur Unterstützung der Bundesliga-Herren-30-Mannschaft zu überreichen.

In den kommenden Wochen wird die Vereinsberatung in weiteren Vereinen direkt vor Ort sein. Interessierte Tennisclubs können das Angebot des TSA, das aus Mitteln des Landes gefördert wird, nutzen. Das Angebot unterstützt die Vereine in einem Beratungsprozess in der Ermittlung des aktuellen Zustands sowie in der Erarbeitung von neuen Konzepten, mittel- bis langfristigen Zielen oder in der Gestaltung des Vereinslebens.