Befreiungsschlag für gebeutelte Nedlitzer

Als Fußballtrainer hat man es nicht leicht. Darüber kann David Ritze, Trainer des Landesligisten SC Vorfläming Nedlitz, sicher so manches Lied singen. Beim Auswärtsspiel in Jessen am Samstag musste er wieder viele Nerven lassen und es ließ ihn nach eigener Aussage „wieder um fünf Jahre altern“. Dennoch war er am Ende sehr froh über den 2:0 (0:0)-Sieg seiner Elf.