Beim Weltpokal in München spielten die Zerbster mit Manuel Weiß (rechts) gegen die Italiener mit dem derzeit weltbesten Kegler Vilmos Zavarko und siegten klar. Nun wollen sich die Rot-Weißen im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in Neumarkt eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in zwei Wochen sichern, um den Final Four-Einzug perfekt zu machen.

Foto: Sport Print Zander