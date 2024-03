Die Richtung stimmt wieder

zerbst. - „Es geht wieder in die richtige Richtung“, war SKV-Co-Trainer Martin Herold froh über den Erfolg seiner Männer, die das Bundesliga-Heimspiel gegen den KC Schwabsberg mit 6:2 (3947:3789) gewinnen konnten.

„Wichtig war, dass wir gewinnen. Das hatten wir uns nach dem Spiel letzte Woche auch vorgenommen und das haben wir auch gepackt“, so Herold.

Sehr gute Leistungen

Das Startpaar der Zerbster bot gleich sehr gute Leistungen. Tim Brachtel überzeugte vor allem im Räumerspiel (276) und konnte sein Ergebnis mit einer Neunerserie in den letzten Würfen noch auf sehr gute 683 Kegel hochschrauben. Da konnte Matthias Dirnberger (620) nicht mithalten. Christian Wilke (654) steigerte sich und konnte das beste Vollespiel der Zerbster (432) vorweisen. Er hatte mit Timo Alander (619) ebenfalls keine Probleme und siegte mit 3:1 Satzpunkten (SP).

Schon da führte der SKV mit 2:0 Mannschaftspunkten (MP) und 98 Kegeln.

In der Mitte verlor Michael Reiter nur seine erste Bahn gegen Daniel Beier (643). Dann lief es für den Zerbster, der mit 677 Kegeln überzeugte und den nächsten MP einfuhr. Marcus Gerdau ließ sich dieses Mal noch Reserven offen und musste sich Stephan Drexler nach 2:2 SP mit 632:640 Kegeln geschlagen geben.

Zerbst führte mit 3:1 und 124 Kegeln Vorsprung.

Im Schlussabschnitt teilten sich die Punkte. Kapitän Timo Hoffmann spielte gewohnt konstant und ließ dem Gästeduo Bastian Hopp/Ronald Endraß bei 4:0 SP und 661:565 Kegeln keine Chance. Igor Kovacic spielte solide, konnte aber gegen den Tagesbesten Fabian Seitz, der mit 702 Kegeln brillierte, nichts ausrichten. So hieß es am Ende 6:2 mit einem Plus von 158 Kegeln.

„Von den Ergebnissen her müssen wir uns in der Summe für die Champions League und die anstehenden Bundesliga-Spiele wieder steigern. Aber nach der Niederlage war es wichtig, dass wir gewinnen und jeder weiß, was er noch zu tun hat.“

Am kommenden Sonnabend steht das Viertelfinale des DKBC-Pokals an. Da reisen die Zerbster zur SG Vollkugel die „13er“ Waldhof und sind beim Verbandsligisten klarer Favorit. „Das Spiel wollen wir auch dazu nutzen, um gut in der Spur zu bleiben“, blickte Martin Herold optimistisch voraus, denn er weiß: „Es geht wieder in die richtige Richtung.“