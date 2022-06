Ein Tag zum Vergessen für den HSV 2000 Zerbst

Bei der erwartbaren 23:30 (10:17)-Niederlage gegen Meisterschaftsanwärter HV Rot-Weiß Staßfurt II reihte sich für den HSV 2000 Zerbst ein Unglück an dem anderen.

Erik Lewin (Mitte) zeigt wieder aufsteigende Form. Er konnte jedoch seine gewohnte Treffsicherheit am Wochenende nicht abrufen.

Zerbst (dm) - Vor allem wollte der HSV es besser machen, als im Hinspiel, als er bereits zur Pause mehr oder weniger aussichtslos zurücklag. Außerdem sollte es nach der Corona-bedingten Zwangspause in der Vorwoche auch erneut eine Art Aufgalopp für die kommenden Wochen sein. Einzig es blieb bei guten An- und Vorsätzen, denn am Ende war das Spiel wieder schon zur Pause (10:17) nahezu entschieden und die Gäste nahmen durch ihren 30:23-Erfolg beide Punkte mit nach Hause.