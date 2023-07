Feinabstimmung fehlt noch

Die Landesklasse-Fußballer des SC Vorfläming Nedlitz starteten mit ihrem ersten Testspiel in die Vorbereitung auf die neue Serie beim Stadtoberligisten Roter Stern Sudenburg. Geplant war es ganz anders, wodurch Trainer David Ritze nicht alle Spieler zur Verfügung standen.

Auch Abwehrspieler Florian Böning, der dem SC Nedlitz weiterhin die Treue hält, muss sich erst an das neue Spielsystem gewöhnen.

Magdeburg - sza

Der erste Test sollte am Samstag eigentlich gegen den Kreisoberligisten SV Blau-Rot Coswig auf dem heimischen Sportplatz „Am Eckernkamp“ in Nedlitz ausgetragen werden.

Alles war geplant. Doch die Coswiger sagten leider am Freitagmorgen ab. „So ging die Eierei dann los“, war David Ritze verständlicherweise sauer.

Sudenburg hatte sich angeboten, wollte aber nur daheim spielen. Das wollten die Nedlitzer auch, hatten sie doch im Anschluss noch ein gemeinsames Training und ein gemeinsames Essen geplant. Eine Anfrage gab es auch noch vom TSV Brettin/Roßdorf, die aber auch nur daheim spielen wollten. Um das Spiel nicht ausfallen zu lassen, entschlossen sich die Nedlitzer dann doch, nach Magdeburg zu reisen. Dadurch konnten dann aber einige Spieler nicht mitspielen.

Es hatte sich dennoch gelohnt. David Ritze sprach von „einem guten Testspiel“, wo er auch schon die fünf Neuzugänge Hannes Dieckmann, Esmatoallah Miraz Ali, Kevin Göritz, Johannes Tiede und Julius Koch einsetzen konnte.

Hauptaugenmerk legte der Coach auf die Einführung des neuen Spielsystems 3-5-2. „Wir konnten das System bisher nur in einer Trainingseinheit versuchen. Wir werden es nun in den nächsten Wochen verstärkt üben“, sagte Ritze.

Von der Stärke der Magdeburger Mannschaft war er etwas überrascht. Die Sudenburger haben sich als Vorjahreszweiter der Stadtoberliga zum Ziel den Aufstieg gesetzt. „Sie hatten ein ähnliches System wie wir gespielt und vom Spielerischen her war es bei beiden Teams schon sehr gut.“

Bei den Nedlitzern war natürlich zu sehen, dass es noch nicht rund läuft. „Es war etwas hakelig und es fehlte noch die Feinabstimmung. Die Gegentore waren jeweils individuelle Fehler“, erzählte der Zerbster.

Nach zehn Minuten nutzten die Gastgeber ein zu kurzes Rückspiel auf der linken Seite zum Konter, den Bol zur 1:0-Führung versenkte. Marcus Hoffmann, der in der Folge noch zweimal sehr gut halten konnte, hatte keine Chance.

Die Nedlitzer erarbeiteten sich dann auch zwei sehr gute Möglichkeiten durch Daniel Trinh, die er aber nicht verwerten konnte. Auch einige gute Standards brachten keinen Ertrag. Es blieb beim 1:0.

In der zweiten Halbzeit wechselte David Ritze kräftig durch. Ein erneut zu kurzes Zuspiel begünstigte das 2:0 für die Sudenburger. Am 16er stehend konnte der Ball erobert und von Kokonozi mit einem Schuss in die lange Ecke vollendet werden (55.). Bei dem verdeckten Schuss konnte Justin Ritze, der nun das Tor hütete, nichts machen.

Die Nedlitzer machten weiter Druck und erneut sprintete Trinh allein auf den Keeper zu. Statt selbst abzuschließen, legte er quer auf Tiede, der den Ball über das Gehäuse schoss. Den 1:2-Anschlusstreffer besorgte dann Koch in der 80. Minute.

„Es war ein gutes Spiel. Für den ersten Test, auch bei diesen hohen Temperaturen, war es okay“, war David Ritze zufrieden. Er weiß auch, dass es „noch eine Weile dauern wird, bis wir das neue System umsetzen können“. Unter der Woche wird weiter trainiert. Bereits am Freitag um 19 Uhr steht dann der nächste Test an. Zu Gast in Nedlitz ist dann der Landesliga-Absteiger SG Güsen/Parey.