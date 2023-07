Gastgeber gewinnen in den Klassen B und C

Zerbst - sza

Beim 4. Pokalturnier der Stadtwerke Zerbst, das die Abteilung Badminton des TV „Gut Heil“ Zerbst am Samstag anlässlich des Zerbster Heimat- und Schützenfestes in der Sporthalle an der Fuhrstraße ausrichtete , gingen 48 Teilnehmer aus 20 Vereinen, darunter 35 Männer und 13 Frauen, in zwei Spielklassen B und C an die Netze.

Nach hochklassigen und spannenden Partien blieb ein Pokal in der Klasse B in Zerbst. Dafür sorgte Petra Herthum, die gemeinsam mit Benjamin Köhler (TSV Ebendorf) den Sieg erkämpfte.

Auf Platz vier kam mit Tom Machnitzke, der Tina Beikirch (HSK DKfK Leipzig) an seiner Seite hatte, noch ein Zerbster.

Auch in der C-Klasse konnte mit Matthias Simon ein Zerbster gewinnen. Er setzte sich mit Yuantong Piyapong (vereinslos) durch.

Die Zerbster erwiesen sich als gute Gastgeber. Das zeigte sich in der Teamarbeit in der Vorbereitung und Durchführung des Turniers immer wieder. Sowohl von den Ehrengästen Andreas Dittmann, Bürgermeister der Stadt Zerbst, Dietmar Mücke, Vereinspräsident des TV „Gut Heil“ Zerbst und Jürgen Konratt, Geschäftsführer der Stadtwerke Zerbst als auch von den Turnierteilnehmern gab es lobende und anerkennende Worte für die Aktivitäten.

Anlässlich des Turnieres wurden auch die beiden neuen Felder, die nach einer großen Spendenaktion finanziert werden konnten, eingeweiht.