HSV 2000 Zerbst findet immer besser seinen Rhythmus

Zerbst - Heimspiel und am Ende ein umjubelter Sieg. So kann es aus Sicht des Zerbster HSV 2000 natürlich auch in den kommenden Wochen weitergehen. Im dritten von insgesamt acht Heimspielen am Stück konnten sich die Nuthestädter am Ende souverän mit 32:26 (14:12) gegen die Gäste aus Halberstadt durchsetzen. Etliche liegen gelassene Chancen bei völlig freien Würfen und die teils große individuelle Klasse zweier Gästespieler (Mund, 7 Tore/Knochenmuß, 9) im Torabschluss verhinderten einen erheblich deutlicheren Ausgang. In einer ausgeglichenen Zerbster Mannschaft war Sebastian Daudert mit sieben Treffern der erfolgreichste Torschütze.