HSV Zerbst erreicht Remis im Test gegen Biederitz

Simone ZanderZerbst - „Im Spiel über dreimal 20 Minuten haben wir in jedem Drittel die Formation gewechselt und auch einige Sachen ausprobiert“, sagte Kapitän Fabian Schwenger. Er fand die Begegnung „über das ganze Spiel hinweg relativ ausgeglichen“.

Für einige Spieler war es nach der langen Corona-Zwangspause „schon komisch“. „Nach fast einem Jahr mal wieder ein Spiel außerhalb vom Training zu haben, war ungewohnt“, so der erfahrene Spieler, dem es „auch so ging“.

Die Zerbster starteten gut und konnten in den ersten beiden Dritteln auch immer die Führung behaupten, wenn auch knapp, mal mit zwei Toren, mal mit vier Toren. „Das war auch im letzten Drittel so, wobei wir in den letzten Minuten ein paar technische Fehler zu viel gemacht hatten und auch ein paar Bälle liegen ließen“, analysierte der Linksaußen.

Am Ende trennten sich beide Mannschaften 27:27-unentschieden, was nach Meinung von Fabi Schwenger „völlig okay war“.

„Das Testspiel war erstmal zum Reinkommen. Wir haben gesehen, dass wir viele gute Ansätze hatten. Dass wir uns natürlich in der Abwehr noch einspielen müssen, ist nach so einer langen Pause ganz normal. Da müssen wir uns noch ein bisschen finden. Es hatte aber auch teilweise schon gut geklappt. Auch das Zusammenspiel mit unseren Torhütern war gut“, analysierte der Co-Trainer.

Viel Spaß gemacht

„Wir sind das Spiel gut angegangen, auch die Abwehr hat gut funktioniert. 27 Gegentore sind okay. Es könnten ein paar weniger sein.“ Wobei die Zerbster zwischendurch noch einige freie Würfe und auch den einen oder anderen Konter liegen ließen. „Wenn wir das alles nutzen, gewinnen wir das Spiel, aber darum ging es nicht“, sagte der Kapitän, der sagte, dass „es allen gegen diese junge Truppe Spaß gemacht hat“.

Vor allem im Tempospiel muss der HSV „noch sicherer werden“, was sicher auch auf die lange Pause zurückzuführen ist. „Dafür haben wir noch das eine oder andere Spiel und auch das Turnier in Biederitz (11. September), wo wir das ein bisschen austesten können“, findet der 36-Jährige.