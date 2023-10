Inneren Schweinehund überwunden

Die Generalprobe für den Weltpokal im serbischen Apatin in der kommenden Woche ist gelungen. Die Kegler des SKV Rot Weiß Zerbst gewannen auch das dritte Saisonspiel in der Bundesliga gegen den dritten Aufsteiger SK Markranstädt am Ende deutlich mit 7:1 (3765:3652) und zwei Bahnrekorden.

Leipzig - sza

Ausgegebenes Ziel war es, mit zwei Punkten und einem guten Spiel bei ausgeglichenen Leistungen auch in der Breite erstens die weiße Weste in der Bundesliga zu wahren und zweitens die Vorbereitungen auf den ersten internationalen Höhepunkt der Saison in der kommenden Woche erfolgreich abzuschließen. Dies gelang in vollem Umfang.

Drei sehr ordentliche und drei überragende Ergebnisse auf Zerbster Seite standen keineswegs enttäuschenden ausgeglichenen Leistungen der Gastgeber gegenüber.

Auf den schwer zu bespielenden Bahnen in Leipzig Leutzsch, in aus Fußballersicht historischen Gefilden (Stadion von Chemie Leipzig), auf denen der SK Markranstädt jetzt als Gastgeber seine Heimspiele austrägt, legte besonders Manuel Weiß kräftig vor. Mit einem neuen Einzel-Bahnrekord von 658 Kegeln ließ er Sebastian Hartmann (612) keine Chance. Youngster Tim Brachtel musste bei guten 602 Kegeln Veit Tänzer (610) knapp den Vortritt und damit den Rand-Leipzigern den Ehrenpunkt überlassen.

Im Mittel-Durchgang kämpften sowohl Robert Ernjesi (619) als auch der zweite Zerbster Neuzugang, Michael Reiter (634), ihre Gegenspieler Felix Wagner (606) und Michael Hahn (598) in absolut engen Duellen bei Satzgleichstand nieder. Dabei kämpfte sich Ernjesi mit einer starken Schlussbahn zum Duellsieg, während Reiter von seinem Vorsprung aus den Vorbahnen zehren konnte.

Noch knapper ging es im Duell von Igor Kovacic (606) mit Marcus Bösewetter (605) zu. Kovacic musste auf seiner Schlussbahn schon noch einmal all seine Konzentration zusammennehmen, um am Ende bei 2:2 Sätzen wegen einem mehr erspielten Kegel zu gewinnen.

Ungewohnt am Ende spielend konnte sich Christian Wilke (646) gegen Tobias Schröder (621) sogar auf seiner letzten Bahn einen größeren Kegelverlust leisten, da er sich bereits vorher ein großes Polster herausgespielt hatte.

Somit stand nach einem in den Einzelduellen teilweise durchaus knappen Spiel am Ende ein deutlicher Sieg des Serienmeisters an der Anzeige und der SKV führt weiter die Tabelle der Bundesliga verlustpunktfrei mit nur einem verlorenen Mannschaftspunkt an.

Vize-Meister Raindorf bleibt den Rot-Weißen allerdings nach dem deutlichen 8:0 gegen Plankstadt dicht auf den Fersen. Hallbergmoos hat nach seiner 3:5-Niederlage in Breitengüßbach etwas an Boden verloren. Etwas überraschend waren am Wochenende sicher die Heim-Niederlagen von Wernburg gegen Bamberg (2:6) und von Schwabsberg gegen Aufsteiger Mörfelden (3:5).

SKV-Kapitän Timo Hoffmann war mit Blick in Richtung Weltpokal schon froh, dass „jeder noch einmal konzentriert spielen musste“. „Das war auf diesen anspruchsvollen Bahnen eine sehr gute Leistung. Aber jeder musste kämpferisch schon auch seinen inneren Schweinehund überwinden. Das haben die Jungs aber gegen wirklich gute Gastgeber, die daheim schwer zu besiegen sein werden, stark gemacht.“

Auf zum Weltpokal

Heute Vormittag brechen die Rot-Weißen nun zum ersten großen internationalen Wettbewerb der Saison, dem Weltpokal, nach Apatin in Serbien auf. Dort können sie ab Mittwoch mit breiter Brust auf die Bahnen gehen, haben sie doch sowohl in der Vorbereitung als auch in den ersten drei Ligaspielen mit klaren Erfolgen und zum großen Teil sehr guten Ergebnissen in der gesamten Teambreite bewiesen, dass sie wieder in sehr guter Verfassung sind und um die Trophäe mitkämpfen können.