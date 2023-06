Karate-Schule triumphiert

Bei den diesjährigen Landesjugendspielen im Karate, die am vergangenen Wochenende in Magdeburg stattfanden, konnte die Karate-Schule Zerbst mit ihren herausragenden Leistungen beeindrucken. Mit insgesamt 13 Athleten nahm sie an den Disziplinen Kata und Kumite teil und kehrte mit einer beeindruckenden Medaillenausbeute zurück.