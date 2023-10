Schluss-Feuerwerk bringt Bronze

Thomas ZanderApatin (SRB) - „Wir wollten unbedingt diese Medaille“, gab der Zerbster Kapitän Timo Hoffmann schon vor und erst recht nach dem Spiel an. Doch die Partie gegen die Österreicher aus Neunkirchen begann überhaupt nicht nach den Vorstellungen der Rot-Weißen.

Manuel Weiß kam nicht in sein sonst so sicheres Spiel und verlor bei 1:3 Sätzen und 600:610 Kegeln gegen Markus Vsetecka. Gleichzeitig spielte Youngster Tim Brachtel (1:3, 637:662) zwar wieder, wie im Halbfinale, sehr ordentlich, hatte aber gegen den ehemaligen Zerbster Philipp Vsetecka ebenfalls keine Siegchance. So war das ausgegebene Ziel, einen versöhnlichen Abschluss des Weltpokals mit der Bronzemedaille zu schaffen bei 0:2 Mannschaftspunkten (MP) und 35 Minuskegeln schon in erhebliche Ferne gerückt.

Erst recht, als Michael Reiter, erstmals in Apatin von Beginn an im Aufgebot der Zerbster, gegen Michael Golubitz bei Satzteilung wegen eines weniger erzielten Kegels (595:596) ebenfalls unterlag. Aber Robert Ernjesi, der im Spiel auf das Vollebild brillierte und sich zum Spielende auch im Abräumen steigerte, hielt die Rot-Weißen im Spiel. Er gewann seinen MP mit 3:1 Sätzen und holte bei 665:645 Kegeln gegen Milan Blech auch einige Kegel zurück.

Schlusspaar zündet Turbo

Doch dann zündete das Zerbster Schlusspaar den sprichwörtlichen „Turbo“. Timo Hoffmann entnervte den Star der Österreicher, Lukas Huber, mit tollen Serien und gewann sein Duell klar mit 4:0 und überragenden 681:575 Kegeln. Noch besser machte es Chris Wilke, der gegen Martin Cserpnyak (593) richtig aufdrehte und nach drei Bahnen mit sage und schreibe 516 Kegeln für Alex Karl Platz machte. Und der „Ersatzspieler“ traf vom ersten Wurf an, erspielte mit 187 Kegeln die beste SKV-Bahn des Turniers und schraubte die Gesamtleistung auf wahnsinnige 703 Kegel.

Damit war das kleine Finale natürlich zu Gunsten des SKV entschieden und der Weltpokal fand einen versöhnlichen Abschluss für den Titelverteidiger. Mit dem 5:3 und vor allem den 3881:3681 Kegeln, dem besten Teamergebnis des Turniers, bewiesen die SKV-Kegler ihre Stärke.

Aber das Turnier gewannen erstmals die Italiener aus Neumarkt, die im „großen“ Finale den Zerbster Halbfinalgegner Zapresic (CRO) am Ende klar und deutlich mit 6:2 (3844:3762) bezwangen.

Kapitän Hoffmann war denn auch froh, „doch noch die Medaille geholt“ zu haben, legte aber gleichzeitig die Finger in die „Zerbster Wunde“: „In etwas schwierigen Situationen haben wir auch heute wieder teilweise zu schnell die Köpfe hängen lassen. Die Körpersprache war oft katastrophal und hat nur den Gegner stärker gemacht. Darum haben wir auch im Halbfinale verloren. Jeder muss für sich die Spiele von hier auswerten und seine Schlüsse ziehen.“

Dass auch der SKV nicht immer gewinnen kann, war schon vor dem Turnier in Serbien klar. „Hier spielen schließlich die besten Mannschaften und auch die besten Einzelkegler der Welt. Da können wir mit etwas Abstand sicher auch den dritten Platz wertschätzen“, meinte Hoffmann abschließend.

Der SKV hat schon wieder ein Finale gewonnen, auch wenn es „nur“ das kleine um Platz drei war. Darauf können der Verein und auch die Akteure vor Ort stolz sein.