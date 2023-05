Silber und Rekord für Anne Handrich

Bei den Deutschen Meisterschaften Langstrecke 5000/10.000 m Bahn in Mittweida errang Anne Handrich vom TSV Rot-Weiß Zerbst mit neuer Saisonbestleistung über 5000 m in 20:15,21 min die Silbermedaille in ihrer Altersklasse W55.