Zerbst - So eine richtige Erklärung für den Punktverlust hatte SKV-Teamleiterin Anja Heydrich nicht. „Eigentlich war nach dem Mittelpaar noch alles in Ordnung, doch dann lagen wir plötzlich zurück. Es ging hin und her und am Ende konnten wir noch den Punkt sichern. Trotzdem hat es sich komisch angefühlt.“

